Гороскоп на август 2017 года

От Александра Ремпеля

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

На своей странице в Fb астролог Александр Ремпель опубликовал гороскоп на август для всех знаков Зодиака, сообщает РИА VladNews.

ОВЕН (21 марта-20 апреля) отойдет от активного общения, стремясь посвятить время духовному совершенствованию. Вам не избежать деловых переговоров, обязательных встреч и действий, которые станут определяющими вашего материального уровня. Отношения с друзьями и коллегами вы станете воспринимать под иным углом. Наметятся новые оценки в ваших взглядах и в ваших приоритетах. Где бы вы ни находились, вам будет важно сохранять независимость, неизменно влияя на других. Большое значение будет иметь труд, связанный с вашей личной заинтересованностью. Вы сможете посвятить свое время тому, что любите с детства и оберегаете от остальных. В вашем окружении возможны изменения, связанные с чужой инициативой. Некий друг проявит активную заинтересованность в том, что близко и дорого вам. Возможна запланированная поездка. Август будет наполнен информацией, важными новостями. Обновление становится основным аспектом месяца. Свободные Овны на пороге новых романтических отношений. Любовь захлестнет вас, не дав возможности подготовиться к ней…

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая) будет подстраиваться под перемены, которые неизбежно произойдут в кругу близких. У вас будет повод и для радости, и для некоторых тревог. Многое поменяется и в вашем образе жизни, и в ближайших планах. Изменится количество родственников. Август принесет вам плоды прежних усилий, даст возможность оценить свои возможности и обновить драгоценный опыт. Большое значение будет иметь возраст, цифровые обозначения, записи в документах. Не исключено участие в торжестве, которое станет поводом для последующих встреч с родственниками. В вашей работе возможны новые обязанности, изменение статуса. Для вас это станет поводом для понимания собственной значимости и укрепления личных позиций. В этот период возможны значительные траты. В вашем доме будут гости. Вместе с тем предстоит провожать в дорогу близкого человека. Эмоциональный фон будет на подъеме. Ваши чувства будут активизированы. И если это любовь, то она – надолго. На многие годы.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) смогут сделать свою жизнь немного комфортнее, спокойнее. У вас появится возможность для улучшения интерьера, обновления обстановки. А у некоторых возможен глобальный переезд. В любом случае, ожидается обновление качества жизни. У зрелых представителей знака изменится социальный статус. Это месяц, который даст вам новое мироощущение, возможность узнать себя с другой стороны, которая еще не открывалась вам. Профессиональный аспект отойдет на второй план. Бытовые вопросы, необходимость общения, укрепления дружеских контактов – все это становится наиболее актуальным для вас. Вы будете пересматривать свои обязательства, в том числе и финансовые. Не исключено, что вы прекратите кого-то поддерживать в материальном плане. Ожидаются поездки. Будет много физических нагрузок, в том числе и спортивного характера. Для некоторых представителей знака возможно участие в соревнованиях. Соперничество так или иначе будет присутствовать в вашей жизни. В том числе и в личной. Возможен любовный треугольник. И, как следствие, много тайн.

РАК (22 июня-22 июля) не упустит случая улучшить свое материальное положение. Август подарит вам некоторые перспективы в плане финансовых возможностей. Но всегда это будет связано с необходимостью самостоятельных действий и быстрого темпа. В вашей жизни возможны некоторые перемены, связанные с профессиональной деятельностью и вашей новой ролью в ней. У многих изменятся условия сотрудничества, статус, условия работы. Возможно, вы станете более свободными, самостоятельными, независимыми. Однако все время будете стремиться к сотрудничеству и деловым союзам проверенного характера. Вместе с тем вы станете совершенствоваться в профессиональном отношении. Важен будет уровень знаний, обновление информации, техническая осведомленность. Вы будете стремиться контролировать все происходящее вокруг вас. Вы всегда будете первыми в плане осведомленности. Вас будет трудно удивить, как, впрочем, и заинтересовать. Однако финансовая составляющая всегда будет приоритетной для вас. В личной жизни большинства ситуация под полнейшим вашим контролем. У вас будет слишком много обязанностей, чтобы думать о чем-то еще кроме того, чем вы уже обладаете.

ЛЕВ (23 июля-22 августа) способен предугадать действия оппонентов, соперников. Вы предусмотрительны и проницательны. Ваши хитроумные идеи способны сбить с толку любого, кто позарится на плоды ваших усилий. На работе возможны интриги, сплетни, скрытое противостояние. Это период, когда ваши прежние усилия могут вызывать возмущение со стороны вышестоящего руководства. Не исключены разбирательства с теми, кто обращался к вам за профессиональной поддержкой. Могут иметь место досадные финансовые потери. Однако общая картина жизни будет достаточно позитивной. Ожидается радостная встреча в кругу родных, друзей. Последует хорошая новость со стороны родственника. Возможен возврат к рассмотрению вопроса, который вы безуспешно пытались решить самостоятельно. Теперь же ситуация обещает вам скорое решение в вашу пользу. Удачным станет подписание важного документа, получение официальной бумаги. В личной жизни вы будете управлять ситуацией. От вас зависит наличие благополучия, как, впрочем, и его отсутствие.

ДЕВА (23 августа-22 сентября) склонна к обидам, усложнению ситуаций. Особенно будет много претензий к прошлому. Из сундуков памяти могут быть вытащены нескончаемые залежи тоски, мелких и крупных претензий к близким и куча несправедливостей, пережитых вами когда-то. Но виновных в этом во всем вы готовы назвать по именам! Вас трудно увлечь чем-то важным в сегодняшних буднях, переубедить или хотя бы отвлечь от ваших утопических мыслей. Слишком много критики будет исходить от вас. И всегда найдутся аргументы, как не согласиться с теми, кто искренне пытается вам помогать. Вместе с тем вы способны притягивать к себе людей честных, порядочных и очень достойных. Но сами не всегда способны оценить их присутствие в вашей жизни. И потому можете легко потерять или отказаться от контактов. В профессиональной сфере возможно некоторое затишье, рутина. Но именно теперь вы можете пересмотреть старые дела, навести неспешный порядок на своем рабочем месте, улучшить условия труда самостоятельно. Удачно будет решен денежный вопрос. Вы получите желаемое. Звезды рекомендуют не вступать в споры с близким человеком. Возможен крупный скандал. Если сомневаетесь в поездке, ее лучше отложить.

ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) изменят тактику поведения в профессиональной сфере. Нередко это будет связано с материальной зависимостью или стремлением установить свои правила в денежных вопросах. Очень важно будет сохранить контакты и связи, имеющие постоянную основу. Вам бы не хотелось включать в свой деловой круг новые лица. В этот период вы не склонны рисковать, давать пустые обещания и следовать чужой инициативе. Азарта не будет в ваших мыслях и поступках. Только продуманность и прежний опыт. Вы легко распознаете чужие обманы, стремление поживиться за ваш счет. Никому не удастся использовать ваши усилия в корыстных целях. Вы можете высмеять нечистоплотных коллег, предать огласке чужие неблаговидные поступки. Вы опасны для окружающих своей непримиримостью и даже некоторой жестокостью. Вопрос денег будет доминировать некоторое время в ваших интересах. Поездка станет поводом для реализации личной заинтересованности в ней. Цель будет достигнута. В августе вы не станете обременять себя излишней преданностью в личной жизни. Не исключены измены, короткие романы, тайные связи. Вместе с тем ваши мечты и скрытые интересы останутся нереализованными.

СКОРПИОН (24 октября-22 ноября) часто будет бороться с консерватизмом во всех его проявлениях. Слишком много усилий придется затрачивать на то, чтобы объяснить кому-то простые истины. Словно сквозь непролазную чащу, вы будете вынуждены пробиваться сквозь косность и чужую упертость. Это трудное время для гармонизации отношений, для внедрения чего-то нового в профессиональной сфере. Тем ценнее будут единомышленники, способные поддержать и понять вас. И хотя почти всегда ваши действия будут исходить из собственных помыслов, чужие слова помогут установить истину, которая скрывалась в лабиринтах вашей творческой фантазии. Благодаря усилиям кого-то из друзей вам удастся осуществить давний проект буквально в короткие сроки. Большое значение будут иметь переговоры с человеком издалека. Возможно общение на иностранных языках, участие в международном мероприятии. Для многих представителей знака появится возможность заявить о себе, привлечь внимание к своей деятельности, особенно если она связана с искусством или политикой. В личной жизни больших перемен не произойдет. Прежние отношения, привычное окружение. Финансовый аспект будет волновать сильнее, чем чувства и любовь…

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря) становится невольным объектом для патронажа. Окружающие могут испытывать желание что-то доказать вам, переубедить в чем-то, постоянно пытаясь воздействовать на вас. Но все напрасно. Дипломатично вы станете уходить от конфликтов, оставляя неизменной свою точку зрения. Будете подводить некоторые итоги, размышляя над ситуацией и анализируя события недавнего прошлого. У вас будет выстроен надежный план, которому станете следовать настойчиво и упорно, не надеясь на чужую поддержку. Вам будет важно иметь дело с теми, кто находится с вами на одной волне, кто способен воспринимать вашу точку зрения и ваш подход к работе, к делам. Успешным будет финансовый договор. Денежные отношения станут основной темой для дальнейших действий. Вас могут тревожить события с родственником противоположного пола. Возможны поездки, короткие перемещения в компании близкого друга. Ожидается приобретение для дома. Не исключено получение приятного подарка. Важная новость придет к вам со стороны известного компаньона. В личной жизни все не так просто. Вам придется оправдываться и наращивать энтузиазм.

КОЗЕРОГ (22 декабря-18 января) хоть и не склонен к панике, но будет постоянно выказывать беспокойство относительно ситуации с кем-то из родственников. Ваши переживания часто могут быть совершенно бесполезными, так как вы не способны оказать влияние на развитие событий. Однако вы внутренне будете готовы обозначить свою востребованность и даже готовность к самопожертвованию. В работе наметится перспектива роста. Увеличится объем вашей загруженности. Но это лишь придаст вам уверенности и азарта. Вы будете тщательно следовать правилам профессионального мастерства, демонстрируя свои лучшие качества специалиста. Нередко ваши коллеги будут обращаться к вам за поддержкой и советом. И все-таки вам в этот период почти никто не способен создать конкуренции. Улучшатся взаимоотношения с родными. Особенно у родителей и детей. В вашем доме возможен небольшой ремонт, изменение обстановки. Если вы заинтересованы в подписании договора, то это наиболее удачный период для долгосрочных контрактов и установления крепких взаимовыгодных договоренностей. В личной жизни вы будете нередко испытывать справедливое чувство вины перед партнером. Надо меняться. Надо стараться меняться.

ВОДОЛЕЙ (19 января-18 февраля) постоянно должен контролировать и слова, и поступки. Вас могут обуревать страсти, слишком сильные эмоции, которые в большей мере останутся невысказанными. Вы склонны видеть происходящее в черных тонах. Это продолжение трудного периода внутренних разногласий и неустойчивости внешних событий. Вы будете стремиться к стабильности, как в чувствах, так и в поступках, однако ситуация частенько будет испытывать вашу волю, ваш характер. В каждом спокойном человеке вы будете видеть образец счастливого примера для подражания, не задумываясь над тем, что сами можете выглядеть точно так же для тех, кто не знает вас. Вам срочно необходимо обрести уверенность в себе, увидеть перспективу и сосредоточиться на главном. Для многих спасением от негативных проявлений станет работа, профессиональная среда и учеба. Все это будет присутствовать в вашей жизни. Возможно, это будет выглядеть как шанс изменить способ существования. Откроется перспектива получения новой информации. Люди, которые будут встречаться на вашей деловой дороге, станут для вас источником знаний, опыта и позитивной наполненности. Не стоит отказываться от поездки, особенно если предложение исходит от друга.

РЫБЫ (19 февраля-20 марта) должны остерегаться коварства соперников. Особенно если они противоположного пола. В профессиональной деятельности вы можете столкнуться с обманами, невыполненными обещаниями и финансовой несостоятельностью партнеров. От вас часто будут ждать больше, чем способны дать в ответ. Полагаясь на собственную интуицию, вы сумеете избежать досадных разочарований и отсутствия результатов. Будете активно заниматься бытовой стороной жизни. Не исключен некоторый ремонт, изменение интерьера, наведение глобального порядка в жилище. Вы будете пытаться подражать кому-то из друзей, кто является примером в быту и в рассуждениях. Вам будут необходимы душевные отношения с кем-то из доверительных знакомых, обсуждения важных тем скрытого характера. В этот период вы склонны подводить некоторый итог сделанному вами. Но и вместе с тем вы задумаетесь об изменениях глобального масштаба, в том числе о переезде. Личная жизнь будет подвержена большой критике. У вас будет необходимость для выстраивания новых планов. Вы будете открыты для обновления. Смелые решения уже не пугают вас.

Астролог Александр Ремпель.

Руководитель Дальневосточной Ассоциации Астрологов (ДАА).