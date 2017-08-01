Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидаются грозы

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 августа, погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют грозы.

Желтый уровень опасности также присвоен Арктическому побережью Республики Саха, югу Республики Саха, запад Республики Саха, восток Республики Саха, центр Республики Саха, Амурская области, побережью Охотского моря, континентальным районы Магаданской области, Сахалинской области, а также Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, сегодня во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь.

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