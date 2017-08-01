Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети

Мужчина оказался в соцсетях "во всей красе"

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Фото и видео половых извращений одного из высокопоставленных чиновников от системы образования Приморья попали в интернет: 31 июля оказалось, что мужчина является любителем фетишизма в грязных формах, и в тот же день он был уволен, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Необходимо отметить, что официального подтверждения того, что на распространенных в интернете фото изображен именно начальник отдела общего образования департамента науки и образования Приморского края Александр Евсеев, нет. Однако на одном из фото мужчина, похожий на Евсеева, демонстрирует паспорт.

Стоит отметить, что все фотографии были выложены самим Евсеевым в группу в вКонтакте.

- Евсеев был уволен 31 июля, - сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе администрации Приморья.