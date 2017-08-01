Во Владивостоке начался ремонт дворовых территорий по федеральной программе

Ремонт начался с демонтажа старых, разрушенных временем бордюров и асфальтового покрытия

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Подрядные организации приступили к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Владивостока в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Бригады строителей начали ремонт придомовых территорий по ул. Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и 50 лет ВЛКСМ, 17. Во всех двориках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги.

Ремонт начался с демонтажа старых, разрушенных временем бордюров и асфальтового покрытия. Сейчас строители устанавливают новый бортовой камень. Стоит отметить, что специалисты при планировании видов работ учли пожелания жильцов. Например, в доме по ул. Терешковой, 7 живут несколько человек с ограниченными физическими возможностями, поэтому здесь ремонт проходит с учётом их интересов и потребностей.

«В нашем доме проживают несколько инвалидов-колясочников, поэтому строители делают пониженный бордюр около каждого подъезда, - отметила Елена Павлиненко, жительница дома по ул. Терешковой, 7, - Бригада работает на совесть и с высоким темпом. Совсем скоро у нас будет хорошая асфальтированная дорога, все жильцы очень благодарны».

Напомним, что в администрацию города поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. Каждый двор был оценен по нескольким критериям: продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территории. В итоге наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт. Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, а также сметных расчётов, в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего.