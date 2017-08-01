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Актуальный комментарий

Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье

В период 8-10 августа не исключено резкое ухудшения погоды
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Главный метеоролог Приморья рассказал, чего стоит ожидать от тайфуна NORU, сообщает РИа VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Борис Викторович, с приездом Вас. Удалось отдохнуть?

– Спасибо. Немного удалось.

Вас не настораживает тайфунная обстановка?

– Настораживает. Я поэтому на неделю раньше вышел на работу.

В поле зрения приморских синоптиков уже длительное время два тайфуна HAITANG и NORU. Как бы Вы прокомментировали их повадки и оценили возможность и степень влияния на погоду в Приморье?

– Начнем с того, что я внимательно следил за комментариями моих коллег, которые позволяли объективно оценивать ситуацию на расстоянии, за что им спасибо.

Итак, тайфун HAITANG, перевалив остров Тайвань вышел на территорию Китая между Гонконгом и Шанхаем. Перспектив для регенерации и развития у него нет и, как самостоятельное барическое образование, он постепенно исчезнет с синоптической карты.

Но никуда не исчезнет воздушная масса, которая пришла на территорию восточного Китая вместе с тайфуном, а начнет играть ключевую роль в процессе обострения атмосферного фронта, который образуется в результате столкновения воздушных масс, связанных с охотоморским антициклоном на востоке и депрессией на западе.

Завтра, 2 августа, данный атмосферный фронт, скорее всего, будет ориентирован вдоль линии Северная Корея – Хабаровск. И вызовет проливные дожди у западных границ Приморского края, которые могут оказать существенное влияние на гидрологическую обстановку западных районов Приморья, включая город Уссурийск и Уссурийский район. Далее эти дожди различной интенсивности могут распространятся на всю территорию Приморского края.

Получается, что отголоски первого тайфуна Приморский край все же потревожат?

– К сожалению, да. Ну а теперь давайте обратим внимание на тайфун NORU. До сих пор он выделывал выкрутасы в Тихом океане подобно прошлогоднему Лайонроку. Довольно длительное время он пытался пробить блокировку тихоокеанского антициклона, чтобы уйти на восток-северо-восток и не задеть Японские острова. Но антициклон оказался сильнее и оттесняет тайфун вспять, к юго-западу.

Расчеты показывают, что отступление тайфуна может продолжится ориентировочно до 5 августа, а с 6 числа его траектория может развернуться к северу, в направлении Корейского полуострова. Таким, образом, не исключено, что 7 августа он может выйти в Корейский пролив.

Но, справедливости ради, должен сказать, что мы используем в рачатах несколько моделей, разработанных в России, США, Великобритании, Германии, Японии и Корее. И пока что результаты расчетов траектории тайфуна сильно различаются, иными словами, хотя бы двух приблизительно одинаковых пока нет.

А вышеописанный сценарий пока наихудший.

А что может заставить тайфун повернуть к северу и пойти в сторону Корейского пролива?

– «Северная» траектория тайфуна может состояться в случае благоприятного стечения следующих обстоятельств.

Первое. Тихоокеанский антициклон, несколько ослабевая, перестает «толкать» тайфун на запад-юго-запад. На сегодняшний день он это с успехом делает.

Второе. Атмосферное давление в центре тайфуна достигает своего порогового значения. Тайфун достигает критериев супертайфуна и его энергетика позволяет преодолеть толкающую силу антициклона.

Третье. В средней и верхней тропосфере на территорией Забайкалья усиливается барическая ложбина и к 6-7 августа разворачивается осью на Желтое море, как бы заманивая тайфун в свою циркуляцию.

Таким образом, если эти три фактора совпадут по времени и в пространстве, тайфун выйдет к Корейскому полуострову 7-8 августа. Если не совпадут, траектория тайфуна будет принципиально другой – от топтания на месте в Тихом океане, до выхода на Шанхай.

Какие выводы можно сделать из нашего разговора?

– В период 3-4 августа в Приморском крае пройдут дожди различной интенсивности (до очень сильных), связанные с остатками бывшего тайфуна HAITANG.

А в период 8-10 августа не исключено резкое ухудшения погоды, связанное с выходом тайфуна NORU. Это очень сильные дожди, штормовой и ураганный ветер, резкие подъемы уровней рек.

Но это не окончательный прогноз. Тайфун есть тайфун, он сам себя делает, поэтому мы будем за ним внимательно следить, постоянно пересчитывать и информировать жителей края ежедневно.

Хотелось бы порекомендовать всем отдыхающим на побережье позаботиться о получении информации о погоде, особенно начиная с пятницы, 4 августа, и до минования угрозы, для принятия своевременного решения об эвакуации.

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