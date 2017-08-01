Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных

Во время пожара в лечебном профилактическом учреждении Владивостока произошла трагедия

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В связи с чрезвычайным происшествием в ГУФСИН России по Приморскому краю для проведения проверки в территориальный орган направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФСИН РФ.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье вечером, 30 июля. В хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю произошел пожар. В результате сильного задымления погибли 4 человека из числа осужденных.

В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.