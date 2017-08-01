Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных

В связи с чрезвычайным происшествием в ГУФСИН России по Приморскому краю для проведения проверки в территориальный орган направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФСИН РФ.
Напомним, трагедия произошла в воскресенье вечером, 30 июля. В хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю произошел пожар. В результате сильного задымления погибли 4 человека из числа осужденных.
В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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