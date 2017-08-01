За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей

К ответственности были привлечены 261 водитель

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 261 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Зарегистрировано 7 ДТП, спровоцированных любителями пьяной езды, в результате 7 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб. Аварии произошли в городах Находка, Лесозаводск, а также в Черниговском, Шкотовском, Пограничном, Партизанском и Дальнереченском районах.

Так, в селе Сергеевка Пограничного района 27 июля водитель автомашины Toyota Lite Ace Noah управляя автомашиной с явными признаками опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая шла по обочине в попутном направлении. Ребенок получил сотрясение мозга. В отношении водителя составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

30 июля в 23.00 в селе Монастырище 26-летний водитель автомашины Toyota Corolla при повороте налево не предоставил преимущество автомашине Toyota Crown, которая двигалась прямо, и совершил с ней столкновение. В результате ДТП погиб водитель Toyota Corolla, пассажирка была госпитализирована с травмой позвоночника. Известно, что водитель иномарки водительского удостоверения не имел, в 2017 году привлекался к ответственности за управление без права управления и в состоянии опьянения и провел 10 суток под арестом. Также установлено, что в момент ДТП водитель автомобиля Toyota Crown управлял автомашиной в состоянии наркотического опьянения, в отношении него составлен соответствующий административный материал.

30 июля в Находке водитель Mazda Demio не выдержала безопасную дистанцию и совершила столкновение с впереди идущей автомашиной Nissan Note. В результате ДТП водитель Demio получила ушиб грудной клетки. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась, в отношении нее проводится административное расследование.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях.