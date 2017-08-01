Эксперты рассказали о радиации в Приморье после запуска северокорейской ракеты

Радиационная обстановка на территории Приморского края после пуска ракеты КНДР находится в норме, сообщает РИА VladNews. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Приморья оценивают радиационную обстановку на территории края как удовлетворительную.
Природный радиационный фон в среднем за минувшую неделю составляет:
|Наименование населенного пункта
|гамма-фон
|Владивосток
|0,12 мкЗв/час
|Артем
|0,12 мкЗв/час
|Надеждинский р-н
|0,13 мкЗв/час
|Хасанский р-н
|0,14 мкЗв/час
|Лесозаводск
|0,16 мкЗв/час
|Дальнегорск
|0,13 мкЗв/час
|Находка
|0,11 мкЗв/час
|Арсеньев
|0,14 мкЗв/час
|Спасск-Дальний
|0,14 мкЗв/час
|Партизанск
|0,15 мкЗв/час
|Уссурийск
|0,13 мкЗв/час
Напомним, в пятницу был зарегистрирован очередной пуск ракеты с территории Северной Кореи. Он длился порядка 45 минут, снаряд упал в стороне от Японии в море.