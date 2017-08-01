Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края 12:19, 01 августа Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края (Фото)
Владивосток с 1 августа принимает иностранцев по электронным визам 12:12, 01 августа Владивосток с 1 августа принимает иностранцев по электронным визам
Последнее видео погибшей мотоциклистки набрало более 200 тысяч просмотров за последние сутки 12:01, 01 августа Последнее видео погибшей мотоциклистки набрало более 200 тысяч просмотров за последние сутки (Видео)
Новостная лента
Август, 01 вторник
12:27
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
12:27
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
12:27
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
12:24
Третья смена ремонтных бригад в школах Владивостока стартует сегодня
12:19
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
12:12
Владивосток с 1 августа принимает иностранцев по электронным визам
12:01
Последнее видео погибшей мотоциклистки набрало более 200 тысяч просмотров за последние сутки Видео
11:48
Перспективы теста TruD на знание русского языка для иностранцев обсудили во Владивостоке
11:37
Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу Эксклюзив
11:29
Крупные соревнования по боулингу впервые принял Владивосток Видео
11:20
Эксперты рассказали о радиации в Приморье после запуска северокорейской ракеты
11:11
В лесу в Приморье пропал парень
11:01
Во Владивостоке обещают построить многоуровневые парковки
10:47
Разговор с Андреем Калачинским: О культуре Фото
10:36
Огромный леопард появится во Владивостоке
10:24
В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода
10:14
Поднимется ли евро до 72 рублей?
10:12
В Приморье сбежал осужденный Фото
10:01
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
09:51
Серийного грабителя осудили во Владивостоке
09:40
ГАИ: Стаж вождения разбившейся во Владивостоке мотоциклистки - 21 год Эксклюзив
09:13
Пассажир такси во Владивостоке ограбил водителя и не заплатил за поездку
09:01
Известная мотоциклистка насмерть разбилась во Владивостоке Фото
08:47
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:39
Часть Владивостока останется без света сегодня, 1 августа Адреса
08:34
Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь
08:12
Строительный бум для завода «Звезда» происходит в Приморье
07:29
Гороскоп на 1 августа
06:41
На Народном проспекте во Владивостоке полным ходом идут ремонтные работы Фото
05:06
Владимир Путин одобрил поправки в закон о «дв-гектаре»
04:00
Стала известна презентационная инвест-программа III ВЭФ
03:11
В России упразднили дачные хозяйства
02:19
Самарский священник попался на автоугонах
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4173 (112) от 01 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»
Над «Лучом» вновь сгущаются тучи
Дачи поделили по статусам: сады и огороды
Охотский антициклон прикроет Приморье?
Для завода «Мазда» расширили границы ТОР
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Азия

Эксперты рассказали о радиации в Приморье после запуска северокорейской ракеты

В целом, радиационная обстановка оценивается как удовлетворительная
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Радиационная обстановка на территории Приморского края после пуска ракеты КНДР находится в норме, сообщает РИА VladNews. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Приморья оценивают радиационную обстановку на территории края как удовлетворительную.

Природный радиационный фон в среднем за минувшую неделю составляет:

Наименование населенного пунктагамма-фон
Владивосток0,12 мкЗв/час
Артем0,12 мкЗв/час
Надеждинский р-н0,13 мкЗв/час
Хасанский р-н0,14 мкЗв/час
Лесозаводск0,16 мкЗв/час
Дальнегорск0,13 мкЗв/час
Находка0,11 мкЗв/час
Арсеньев0,14 мкЗв/час
Спасск-Дальний0,14 мкЗв/час
Партизанск0,15 мкЗв/час
Уссурийск0,13 мкЗв/час

Напомним, в пятницу был зарегистрирован очередной пуск ракеты с территории Северной Кореи. Он длился порядка 45 минут, снаряд упал в стороне от Японии в море.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Эксперт о российско-китайских учениях: Это ответ на политическое давление
14:31, 19 июля 2017 Эксперт о российско-китайских учениях: Это ответ на политическое давление

21 июля стартуют российско-китайские учения в Балтийском море

​Презентация провинции Цзилинь для иностранцев прошла в пекинском МИДе
15:09, 17 июля 2017 ​Презентация провинции Цзилинь для иностранцев прошла в пекинском МИДе

Темой мероприятия стал девиз «Провинция Цзилинь – встреча с миром»

Толчки в КНДР были вызваны землетрясением, а не испытанием ядерного оружия
03:02, 14 июля 2017 Толчки в КНДР были вызваны землетрясением, а не испытанием ядерного оружия

Ситуацию прокомментировал Пентагон

В Пекине прошла презентация выставки ​ЭКСПО «Китай - Северо-Восточная Азия 2017»
14:15, 22 июня 2017 В Пекине прошла презентация выставки ​ЭКСПО «Китай - Северо-Восточная Азия 2017»

Выставка пройдет в городе Чанчунь

Приморская яхта, задержанная КНДР, прибыла во Владивосток
11:21, 19 июня 2017 Приморская яхта, задержанная КНДР, прибыла во Владивосток

История с Katalexa закончилась хэппи-эндом

Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
10:33, 15 июня 2017 Каков сценарий войны недалеко от Приморья?

Комментарий военного эксперта

Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР
15:52, 29 мая 2017 Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР

Глава Примгидромета успокоил читателей РИА VladNews