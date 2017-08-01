Эксперты рассказали о радиации в Приморье после запуска северокорейской ракеты

В целом, радиационная обстановка оценивается как удовлетворительная

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Радиационная обстановка на территории Приморского края после пуска ракеты КНДР находится в норме, сообщает РИА VladNews. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Приморья оценивают радиационную обстановку на территории края как удовлетворительную.

Природный радиационный фон в среднем за минувшую неделю составляет:

Наименование населенного пункта гамма-фон Владивосток 0,12 мкЗв/час Артем 0,12 мкЗв/час Надеждинский р-н 0,13 мкЗв/час Хасанский р-н 0,14 мкЗв/час Лесозаводск 0,16 мкЗв/час Дальнегорск 0,13 мкЗв/час Находка 0,11 мкЗв/час Арсеньев 0,14 мкЗв/час Спасск-Дальний 0,14 мкЗв/час Партизанск 0,15 мкЗв/час Уссурийск 0,13 мкЗв/час

Напомним, в пятницу был зарегистрирован очередной пуск ракеты с территории Северной Кореи. Он длился порядка 45 минут, снаряд упал в стороне от Японии в море.