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Общество

Третья смена ремонтных бригад в школах Владивостока стартует сегодня

в первой и второй сменах ремонтных бригад работали около 2000 подростков 14-17 лет
Фото: Fashion-daina.ru Фото: Fashion-daina.ru
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 августа, во Владивостоке началась третья рабочая смена ремонтных бригад для старшеклассников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Им предстоит убирать школьную территорию, облагородить клумбы, прополоть траву, а также привести в порядок мебель в кабинетах, развесить стенды в школьных коридорах или проставить печати библиотеки на школьные учебники. Перед началом работ школьники проходят инструктаж по технике безопасности.

Смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работают ребята по 4 часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде школьник сможет получить около 3 тысяч рублей.

Напомним, в первой и второй сменах ремонтных бригад работали около 2000 подростков 14-17 лет. В третьей смене будут трудиться 500 ребят.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, отдых, оздоровление и занятость школьников во время каникул организованы в рамках программы «Развитие образования Владивостока» на 2014 – 2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва.

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