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Неделя грудного вскармливания наступила в Приморье

Акция проходит в 170 странах
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Всемирная неделя грудного вскармливания стартовала сегодня, 1 августа. К числу учреждений, которые выступают с активной поддержкой естественного кормления, относится роддом № 3 Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как сообщила родительного дома №3, тема грудного вскармливания является обязательной частью занятий с будущими родителями, которые проходят в учреждении в рамках работы школы «В ожидании чуда». Во время обучающих встреч врачи акушеры-гинекологи объясняют женщинам, ожидающим рождения ребенка, как правильно прикладывать детей к груди и делать так, чтобы процесс кормления приносил радость и был как можно более длительным. В свою очередь педиатр, общению с которым посвящена отдельная лекция, рассказывает будущим родителям о пользе грудного вскармливания для малыша и его матери. «Неделя грудного вскармливания впервые была инициирована 27 лет назад, и сегодня эту акцию поддерживают более чем 170 стран на разных континентах, - пояснила Светлана Викторовна. – И надо сказать, что, благодаря серьезной разъяснительной работе, которую проводят врачи всего мира, отношение женщин к процессу кормления во многом изменилось. Грудное вскармливание теперь воспринимается не только как природный механизм для утоления голода. Мамы стали понимать, что это – важная составляющая воспитания здорового ребенка, ключ к запуску и развитию иммунитета новорожденного. А кроме того, это возможность установления прочных психологических связей между женщиной и ее малышом, тех неразрывных нитей, которые делают их такими близкими друг для друга».

Стоит подчеркнуть, что в роддоме № 3 Владивостока поддержка грудного вскармливания реализуется не только на этапе подготовки к родам, но и непосредственно после них. Ранее прикладывание малышей к груди осуществляется уже в родильном зале, сразу после появления ребенка на свет. Если же говорить о последующем питании новорожденных, то большинство из них и в дальнейшем находятся на грудном вскармливании. Так, в первом квартале текущего года доля «грудничков» в учреждении составила 90 % от общего числа принятых родов (599 малышей и 667 родов), а во втором квартале – 92 %, соответственно (509 и 555). При этом в мае данный показатель вырастал до 93 %. Тогда на фоне 113 принятых родов кормление грудным молоком наблюдалось у 105 малышей.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

Понедельник

  • 13.00. «Подготовка к родам, взгляд психотерапевта».
  • 14.00. «Жизнь до рождения» (все о режиме дня, об изменении образа жизни беременной женщины и ее питания; понятие сбалансированного рациона, роль витаминов и многое другое).
    • По нечётным вторникам
  • 13.00. «Грудное вскармливание» (все о раннем прикладывании к груди, значении грудного вскармливания и совместного пребывания, обучение правильному прикладыванию к груди, советы по подготовке комплекта белья для новорожденного).
    • Среда
  • 13.00 «Физиологические особенности новорожденного и уход за ним».
    • В последнюю среду месяца
  • 14.00. Школа ортопедических навыков «Основные правила первого года жизни». Ведущая: детский врач-ортопед Кравцова М.И.
    • Пятница
  • 13.00. «Психопрофилактическая подготовка к родам», занятие проводит врач акушер-гинеколог (понятия «предвестники родов», «начало родов», «роды», правильное дыхание во время родов, методы обезболивания, значение партнерства в родах).
    • При посещении лекций необходимо иметь при себе обменную карту беременной.
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