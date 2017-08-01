Неделя грудного вскармливания наступила в Приморье

Всемирная неделя грудного вскармливания стартовала сегодня, 1 августа. К числу учреждений, которые выступают с активной поддержкой естественного кормления, относится роддом № 3 Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.
Как сообщила родительного дома №3, тема грудного вскармливания является обязательной частью занятий с будущими родителями, которые проходят в учреждении в рамках работы школы «В ожидании чуда». Во время обучающих встреч врачи акушеры-гинекологи объясняют женщинам, ожидающим рождения ребенка, как правильно прикладывать детей к груди и делать так, чтобы процесс кормления приносил радость и был как можно более длительным. В свою очередь педиатр, общению с которым посвящена отдельная лекция, рассказывает будущим родителям о пользе грудного вскармливания для малыша и его матери. «Неделя грудного вскармливания впервые была инициирована 27 лет назад, и сегодня эту акцию поддерживают более чем 170 стран на разных континентах, - пояснила Светлана Викторовна. – И надо сказать, что, благодаря серьезной разъяснительной работе, которую проводят врачи всего мира, отношение женщин к процессу кормления во многом изменилось. Грудное вскармливание теперь воспринимается не только как природный механизм для утоления голода. Мамы стали понимать, что это – важная составляющая воспитания здорового ребенка, ключ к запуску и развитию иммунитета новорожденного. А кроме того, это возможность установления прочных психологических связей между женщиной и ее малышом, тех неразрывных нитей, которые делают их такими близкими друг для друга».
Стоит подчеркнуть, что в роддоме № 3 Владивостока поддержка грудного вскармливания реализуется не только на этапе подготовки к родам, но и непосредственно после них. Ранее прикладывание малышей к груди осуществляется уже в родильном зале, сразу после появления ребенка на свет. Если же говорить о последующем питании новорожденных, то большинство из них и в дальнейшем находятся на грудном вскармливании. Так, в первом квартале текущего года доля «грудничков» в учреждении составила 90 % от общего числа принятых родов (599 малышей и 667 родов), а во втором квартале – 92 %, соответственно (509 и 555). При этом в мае данный показатель вырастал до 93 %. Тогда на фоне 113 принятых родов кормление грудным молоком наблюдалось у 105 малышей.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
Понедельник