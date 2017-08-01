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Общество

Владивосток с 1 августа принимает иностранцев по электронным визам

Стартовала выдача электронных виз на сайте МИД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

С 1 августа граждане 18 стран смогут прилететь на Дальний Восток по электронной визе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Подать заявку можно на специализированном сайте.

«Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы – новаторский инструмент для нашей страны. И начнется внедрение этого инструмента с Дальнего Востока», – подчеркнул глава Минвостока Александр Галушка.

Как отметил министр, «по такой визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта». Вначале по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область», – рассказал глава Минвостокразвития.

По словам Галушки, «оформление электронных виз станет максимально простым и доступным — достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. И в случае положительного решения — прилететь».

«Иностранные граждане 18 государств, включая Японию, Китай, Сингапур, смогут оформить визу через Интернет. Не нужно посещать консульские учреждения, беспокоиться о прохождении собеседования. За 4 дня заполняется заявление на специализированном сайте МИД России, прикрепить фотографию и кликнуть на значок отправки документа. Ответ придет в течение 3 дней», – уточнил глава Минвостокразвития РФ.

Напомним, перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был определен Правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Правила оформления виз в форме электронного документа и въезда в Россию на основании таких виз граждан иностранных государств, включённых в соответствующий перечень утверждены Правительством России. Для того, чтобы получить визу, иностранному гражданину необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

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