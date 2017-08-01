Перспективы теста TruD на знание русского языка для иностранцев обсудили во Владивостоке

Планируется, что в 2018 году Владивосток станет первой площадкой TruD для дипломатического корпуса

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

30 июля во Владивостоке завершилась стратегическая сессия Тотального диктанта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках мероприятия члены экспертного совета проекта совместно с ведущими филологами - преподавателями крупнейших вузов страны – определили долгосрочные векторы развития акции. Важной частью работы стало обсуждение перспектив спецпроекта TruD – адаптированного тестирования по русскому языку для иностранцев.

Как сообщили в Дальневосточном филиале фонда «Русский мир», тест обсуждался на круглом столе «Продвижение русского языка как иностранного. Развитие теста TruD в рамках Тотального диктанта». Кого включить в целевую аудиторию акции, как доносить информацию до потенциальных участников, возможно ли улучшить сам тест – ответы на эти и другие вопросы прозвучали в ходе круглого стола.

«Количество иностранцев на Дальнем Востоке в целом и во Владивостоке неуклонно растет, соответственно и спрос на русский язык увеличивается, - отметил директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий. - Такие акции, несомненно, способствуют включенности иностранцев в социальные процессы, позволяют им отождествлять себя с Россией».