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Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в бухте Лазурной

Экстремально жарко
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Любители активных и порой опасных увлечений на днях решили объединиться и устроить один большой фестиваль экстрима «Prim Games». В течение всего уикенда на побережье бухты Лазурной для жителей и гостей города работали спортивные площадки с самыми различными направлениями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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