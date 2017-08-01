Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в бухте Лазурной

Экстремально жарко

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Любители активных и порой опасных увлечений на днях решили объединиться и устроить один большой фестиваль экстрима «Prim Games». В течение всего уикенда на побережье бухты Лазурной для жителей и гостей города работали спортивные площадки с самыми различными направлениями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.