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Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу

Женщина получила тяжелый перелом правого бедра
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу: легковой автомобиль сдал задним ходом на женщину-пешехода; потерпевшая была госпитализирована с переломом шейки правого бедра, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел около 10:45 в районе дома №59"в" по улице Луговой. Автомобиль Toyota Prius под управлением 31-летнего мужчины выезжал задним ходом с парковки.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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