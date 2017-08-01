Крупные соревнования по боулингу впервые принял Владивосток

Состязания длились 4 дня

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Любительский боулинг в качестве обычного хобби был актуален во Владивостоке всегда. Однако серьезных соревнований приморцы никогда толком не видели. Все изменилось с резким развитием этого вида спорта на Дальнем Востоке. И вот сегодня приморская столица впервые за всю историю встречает у себя в гостях отборочный этап Кубка Мира. Состязания получились настолько крупными, что их пришлось разделять на 4 дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.