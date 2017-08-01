В лесу в Приморье пропал парень

Поиски продолжаются вот уже третьи сутки

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В Приморье пропал молодой человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Инцидент произошел в районе села Нововладимировка, Спасский район. В Главное управление МЧС России по Приморскому краю поступило обращение от полиции с просьбой оказать помощь в поиске мужчины 1995 года рождения, который 28 июля 2017 ушел в лесной массив и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поиски, проводимые силами полиции, результата не дали.

Вчера, 31 июля, для оказания помощи убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО города Спасск-Дальний.

С 10 часов утра до 17 часов вечера было обследовано 10 км2 лесного массива в районе высоты 447,4 м. Поиск результата не дал, продолжится сегодня.

Силы и средства: к поискам привлечено восемь человек и две единицы техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю пять человек и одна единица техники.

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