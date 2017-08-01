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Поднимется ли евро до 72 рублей?

Курс валют на 1 августа
Фото: blog.in-vesto.ru Фото: blog.in-vesto.ru
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.06 рублей, а евро - 70.46 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Ранее аналитики сообщали о резком повышении евро до 72 рублей уже концу этой недели. Однако на сегодняшний день эксперты уверены, что европейская валюта продержится на уровне 70 рублей до середины последнего летнего месяца. 

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 60.20 рублей, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 59.70 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Приморье за 71 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина, 18 за 70.05 рублей за один евро.

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