Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье 13:50, 01 августа Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье
Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних 13:38, 01 августа Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних (Фото)
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края 13:10, 01 августа Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края (Фото)
Новостная лента
Август, 01 вторник
13:58
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
13:58
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
13:58
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
13:50
Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье
13:38
Во Владивостоке разыскивают двоих несовершеннолетних Фото
13:31
В администрации Владивостока начался прием заявок на премию «Есть за что!»
13:20
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в бухте Лазурной Видео
13:10
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
13:09
Москва проверит приморский ГУФСИН после гибели четырех осужденных
12:59
За минувшую неделю в Приморье произошло 7 ДТП по вине пьяных водителей
12:51
Подчиненный Миклушевского уволен за шокирующие фото в Сети
12:42
Приморские синоптики не исключают влияние супертайфуна Noru на Приморье Фото
12:35
Неделя грудного вскармливания наступила в Приморье
12:24
Третья смена ремонтных бригад в школах Владивостока стартует сегодня
12:12
Владивосток с 1 августа принимает иностранцев по электронным визам
12:01
Последнее видео погибшей мотоциклистки набрало более 200 тысяч просмотров за последние сутки Видео
11:48
Перспективы теста TruD на знание русского языка для иностранцев обсудили во Владивостоке
11:37
Владивостокский водитель отправил пенсионерку в больницу Эксклюзив
11:29
Крупные соревнования по боулингу впервые принял Владивосток Видео
11:20
Эксперты рассказали о радиации в Приморье после запуска северокорейской ракеты
11:11
В лесу в Приморье пропал парень
11:01
Во Владивостоке обещают построить многоуровневые парковки
10:47
Разговор с Андреем Калачинским: О культуре Фото
10:36
Огромный леопард появится во Владивостоке
10:24
В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода
10:14
Поднимется ли евро до 72 рублей?
10:12
В Приморье сбежал осужденный Фото
10:01
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
09:51
Серийного грабителя осудили во Владивостоке
09:40
ГАИ: Стаж вождения разбившейся во Владивостоке мотоциклистки - 21 год Эксклюзив
09:13
Пассажир такси во Владивостоке ограбил водителя и не заплатил за поездку
09:01
Известная мотоциклистка насмерть разбилась во Владивостоке Фото
08:47
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4173 (112) от 01 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»
Над «Лучом» вновь сгущаются тучи
Дачи поделили по статусам: сады и огороды
Охотский антициклон прикроет Приморье?
Для завода «Мазда» расширили границы ТОР
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

В администрации Владивостока начался прием заявок на премию «Есть за что!»

Премия была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году.
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока приглашает молодых, талантливых и активных жителей краевой столицы в возрасте от 14 до 35 лет стать соискателями премии «Есть за что!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 10 лауреатов ждут денежные премии в размере 100 000 рублей.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, основанием для получения премии «Есть за что!» является городской проект или событие, которые повлияли на развитие Владивостока. Премия присуждается в восьми номинациях: от продвижения бренда города до развития предпринимательства, общественных связей и социальных коммуникаций. Приём заявок осуществляется до 30 сентября.

Документы от соискателей премии принимаются в управлении по делам молодежи администрации города по адресу: Океанский проспект, 30. Контактные тел.: (423) 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.

Напомним, В 2016 году лауреатами премии стали: Людмила Алексеенко, Денис Балюра, Яна Гапоненко, Денис Горбунов, Антон Кротов, Михаил Кучеев, Павел Лопатин, Сергей Мун, Максим Русанов и Алексей Чижов.

К слову, премия «Есть за что!» была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году. Она присуждается с целью поддержки и поощрения активной молодежи приморской столицы, проявивших себя в общественной жизни города, в реализации инновационных проектов и социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края
13:10, 01 августа 2017 Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края

Теперь клиенты мобильного оператора смогут выбрать и купить только то, что им нужно

Приморские синоптики не исключают влияние супертайфуна Noru на Приморье
12:42, 01 августа 2017 Приморские синоптики не исключают влияние супертайфуна Noru на Приморье

На данный момент Noru находится в Японии

Третья смена ремонтных бригад в школах Владивостока стартует сегодня
12:24, 01 августа 2017 Третья смена ремонтных бригад в школах Владивостока стартует сегодня

в первой и второй сменах ремонтных бригад работали около 2000 подростков 14-17 лет

Владивосток с 1 августа принимает иностранцев по электронным визам
12:12, 01 августа 2017 Владивосток с 1 августа принимает иностранцев по электронным визам

Стартовала выдача электронных виз на сайте МИД

Последнее видео погибшей мотоциклистки набрало более 200 тысяч просмотров за последние сутки
12:01, 01 августа 2017 Последнее видео погибшей мотоциклистки набрало более 200 тысяч просмотров за последние сутки

Подписчики продолжают обсуждать смертельное ДТП

Перспективы теста TruD на знание русского языка для иностранцев обсудили во Владивостоке
11:48, 01 августа 2017 Перспективы теста TruD на знание русского языка для иностранцев обсудили во Владивостоке

Планируется, что в 2018 году Владивосток станет первой площадкой TruD для дипломатического корпуса

Огромный леопард появится во Владивостоке
10:36, 01 августа 2017 Огромный леопард появится во Владивостоке

Граффити украсит видовую площадку на Золотой мост