В администрации Владивостока начался прием заявок на премию «Есть за что!»

Премия была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году.

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока приглашает молодых, талантливых и активных жителей краевой столицы в возрасте от 14 до 35 лет стать соискателями премии «Есть за что!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 10 лауреатов ждут денежные премии в размере 100 000 рублей.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, основанием для получения премии «Есть за что!» является городской проект или событие, которые повлияли на развитие Владивостока. Премия присуждается в восьми номинациях: от продвижения бренда города до развития предпринимательства, общественных связей и социальных коммуникаций. Приём заявок осуществляется до 30 сентября.

Документы от соискателей премии принимаются в управлении по делам молодежи администрации города по адресу: Океанский проспект, 30. Контактные тел.: (423) 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.

Напомним, В 2016 году лауреатами премии стали: Людмила Алексеенко, Денис Балюра, Яна Гапоненко, Денис Горбунов, Антон Кротов, Михаил Кучеев, Павел Лопатин, Сергей Мун, Максим Русанов и Алексей Чижов.

К слову, премия «Есть за что!» была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году. Она присуждается с целью поддержки и поощрения активной молодежи приморской столицы, проявивших себя в общественной жизни города, в реализации инновационных проектов и социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики.