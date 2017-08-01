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Во Владивостоке обещают построить многоуровневые парковки

А также гольф-клуб и курорт международного уровня
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в КРДВ поступило 15 новых заявок от инвесторов СП Владивосток и ТОР ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Общий объем капиталовложений составит более 7 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 800 рабочих мест.

В свободном порту Владивосток в Приморье потенциальные резиденты планируют построить гостиничные комплексы, гольф-клуб и курорт международного уровня, а также, жилые дома, многоуровневые парковки и гаражные комплексы.

А в ТОР «Надеждинская» потенциальный резидент намерен запустить промышленное производство моторных транспортных средств и двигателей.

Отметим, с момента реализации ФЗ о свободном порте Владивосток и ТОРах в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 735 заявок с общим объемом инвестиций более 1,9 триллиона рублей и перспективой создать более 86 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке являются 400 компаний с намерением реализовать инвестиционные проекты с объемом капиталовложений более 795 миллиардов рублей, планируется создать более 55 тысяч рабочих мест.

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