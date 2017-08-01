Огромный леопард появится во Владивостоке

Граффити украсит видовую площадку на Золотой мост

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Гигантское граффити с изображением редчайшей крупной кошки планеты появится на самой известной видовой площадке Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Рисунок площадью более 300 квадратных метров создаст всемирно известный южноафриканский художник Sonny в рамках арт-проекта «До костей».

Стоит отметить, что Владивосток станет первым городом России, где появится работа Sonny. Уникальные реалистичные картины художника уже украшают стены зданий по всему миру – лев и тигр недалеко от Уолл-стрит в Нью-Йорке (США), медведь в Торонто (Канада). Помимо дальневосточного леопарда в рамках акции появятся граффити с гориллой в Лондоне (Великобритания) и слоном в Дели (Индия). Арт-проект завершится летом 2018 года проведением выставки в Лондоне.

Акция организована художником совместно с Международным фондом защиты животных (IFAW) и призвана обратить внимание на проблему исчезновения и истребления редких видов животных. Во Владивостоке акция проводится совместно с АНО «Дальневосточные леопарды» и Дальневосточным федеральным университетом. Стену у видовой площадки на сопке Орлиное гнездо Sonny распишет с 1 по 10 августа. В это же время художник посетит национальный парк «Земля леопарда» – за дополнительным вдохновением.

«Владивосток имеет обширные внешние связи, здесь ежегодно проходят международные конференции, в том числе Восточный экономический форум. Важно, что художественное произведение, посвящённое столь прекрасному и одновременно редчайшему зверю, будет привлекать внимание не только жителей столицы Приморья, но и многочисленных гостей города», ‒ говорит специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов.

«Sonny решил рассказать о животных, спасти которых без срочного вмешательства со стороны человека сегодня уже не удастся. И именно поэтому я рада, что мы проводим эту акцию вместе, обращая внимание на проблему в первую очередь молодых людей, от которых зависит благополучие нашего мира сегодня и в будущем», ‒ отмечает директор представительства Международного фонда защиты животных (IFAW) в России Мария Воронцова.