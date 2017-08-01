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В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода

Новый проект представлен для реализации в четвертой ТОР региона
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Проект по разработке месторождения россыпного золота планируется для реализации в ТОР «Нефтехимический» Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Напомним, основной специализацией для четвертой территории опережающего развития в Приморье (на берегу залива Восток около города Находка) является нефтепереработка: база для ТОР - это нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Проект по добыче золота - это один из 15 инвестпроектов для СП Владивосток и дальневосточных ТОРов, представленных в Корпорацию развития Дальнего Востока на минувшей неделе. Общий объем капиталовложений составит более 7 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 800 рабочих мест.

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