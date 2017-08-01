Последнее видео погибшей мотоциклистки набрало более 200 тысяч просмотров за последние сутки

Подписчики продолжают обсуждать смертельное ДТП

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Минувшим вечером во Владивостоке произошло смертельное ДТП, в котором погибла мотоциклистка, известная как Monika, сообщает РИА VladNews.

О смерти девушки сразу же стало известно в социальных сетях. Подписчики и поклонники мотоциклистки на ее страничке стали выражать соболезнования родным и близким, а кто-то даже начал осуждать ее вождение.

Только за последние сутки последнее эффектное видео девушки, которое было загружено в сеть 4 дня назад, набрало 200 тысяч просмотров. Комментаторы даже разделились на два лагеря: кто-то с теплотой отзывается о погибшей, а кто-то и вовсе осуждает ее интересы, которые и стали причиной ДТП.

Отметим, что девушка стала известна на просторах Инстаграм благодаря опасным и эффектным трюкам на мотоцикле, а также она покоряла всех фолловеров своей красотой.

Как ранее сообщало РИА VladNews, смертельное ДТП произошло вечером на трассе Седанка-Патрокл. Девушка не справилась с управлением байка и влетела в леерное ограждение. Женщина скончалась на месте.