ГАИ: Стаж вождения разбившейся во Владивостоке мотоциклистки - 21 год

Моника погибла на 33-м километре трассы Седанка-Патрокл в 18:35

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, стаж вождения разбившейся накануне во Владивостоке на трассе Седанка-Патрокл мотоциклистки (известна как Моника) составил 21 год (с 1996 года). Женщина погибла около 18:35 от сочетанных травм, до приезда "скорой помощи".

- ДТП произошло на 33-м километре 8-м метре автодороги Де Фриз - Седанка - Патрокл, - рассказал представитель ведомства. - Мотоцикл марки BMW S 1000 RR под управлением женщины 1977 года рождения двигался со стороны бухты Патрокл в сторону улицы Снеговой. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. Транспортное средство наехало на металлическое барьерное ограждение. Женщина скончалась до приезда "скорой помощи". Диагноз: сочетанная травма, биологическая смерть. На водителе был застегнутый мотошлем. Произошла полная деформация мотоцикла (он сгорел), ТС отправлено на стоянку временного задержания. Полиция проводит по факту аварии проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.