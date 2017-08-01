Пассажир такси во Владивостоке ограбил водителя и не заплатил за поездку

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 27-летний местный житель, который сообщил об ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Установлено, что потерпевший работает водителем таксомоторной компании. Привезя клиента до места назначения, он попросил оплатить поездку. В этот момент злоумышленник открыто похитил мобильный телефон потерпевшего и скрылся.

Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно была передана всем наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 34- летнего ранее судимого жителя краевой столицы, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.