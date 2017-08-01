Известная мотоциклистка насмерть разбилась во Владивостоке

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Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Вечером в понедельник, 31 июля, во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в котором погибла известная мотоциклистка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на социальные сети.

Транспортное происшествие произошло в районе 19 часов на трассе Седанка-Патрокл, в сторону поворота на Снеговую Падь.

По сообщению очевидцев, на скорости мотоцикл начало заносить, в результате чего байк влетел в леерное ограждение и разлетелся на части, после чего загорелся. Девушку отбросило в сторону.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики, которые диагностировали смерть девушки.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.