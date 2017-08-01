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Часть Владивостока останется без света сегодня, 1 августа

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 августа, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

Адмирала Фокина ул.12, 14, 15, 2, 20, 3, 4, 4Д, 6,

Александровича ул.22А, 24, 26,

Алеутская ул.22,

Баляева ул.27,

Батарейная ул.3,

Брюллова ул.1/21, 2,

Бурачка ул.11,

Глинки ул.11, 13А, 15, 17, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 9,

Гоголя ул.11, 13, 13А, 15, 3, 5, 7, 9,

Державина ул.16,

Западная ул.11, 13,

Изюбриевая ул.1, 8, 9,

Калинина ул.43,

Минеральная ул.1А, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А,

Нерчинская ул.10, 2, 21, 23, 23А, 25, 26, 26А, 27, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46 стр.1, 46А, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8,

Океанский пр-кт 19А,

Олега Кошевого ул.23, 25, 3, 5, 7,

Охотская ул.2, 214Б, 3, 4, 6, 8В, 8Г, 8К,

Пирогова ул.10, 12, 4А, 6А, 7, 8, 9,

Пограничная ул.2, 6, 6/3,

Полонского ул.23, 25, 27, 29, 31, 33,

Светланская ул.13, 15, 15А, 17,

Тухачевского ул.44, 46,

Фонтанная ул.2,

Чайковского ул.2,

Шевченко ул.55, 57, 59А, 85,

Шишкина ул.12, 14, 16, 4, 7, 71, 71В, 73А, 74, 76, 77, 80, 82, 84, 88, 92, 94,

Шошина ул.37,

Юности ул.19,

Яблоневая ул.11А, 1А, 3, 69Г, 71А, 73, 73А, 7А, 82, 84, 92, 9А

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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