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Общество

Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь

Температура воздуха +18...+30 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+30 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +20...+22 °C, в пригороде до 25 °C. Температура воды в Амурском заливе +23 °C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.

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