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Ученые обнаружили место обитания инопланетян

Специалисты планируют следить за инопланетянами
Фото: pikabay.com Фото: pikabay.com
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Американские ученые обнаружили место, где предположительно «обитают инопланетяне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Исследователи предполагают, что представители инопланетной цивилизации обитают в системе Альфа Центавра. При этом указать более точное местоположение инопланетян, при нынешнем уровне технического развития, ученые назвать не могут. Полет в эту систему, который бы позволили подтвердить гипотезу уфологов, займет не менее 20 тысяч лет.

Несмотря на это исследователи космоса уже установили, что Альфа Центавра по своим свойствам и характеристикам схожа с Землей. В будущем ученые намерены отправить в эту систему космический аппарат для возможных наблюдений за пришельцами.

Напомним, что ранее известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг предрек, что в ближайшем будущем человечество может обнаружить внеземной разум, и даже получить какой-то сигнал от него. Заговорить об этом ученый решил после открытия астрономами планеты Gliese 832c, чья температура и прочие условия схожи с условиями на нашей планете.

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