Самарский священник попался на автоугонах

Мужчина сознался только после появления улик против него

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

57-летнего священнослужителя правоохранители Самары подозревают в хищении четырех автомобилей, припаркованных у храма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По данным ГУ МВД по Самарской области, в мае 2017 года с парковки католической церкви Святой Троицы на улице Революционной пропали две автомашины марки ВАЗ-21104, а также ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101.

В полицию обратился 47-летний местный житель, которому угнанные авто были переданы на ответственное хранение, а он, в свою очередь, договорился об их парковке на территории церкви.

Священник изначально отрицал свою причастность к пропаже машин, но когда полицейские нашли детали от разобранных машин, то круг подозреваемых стал сужаться, и священник сознался.

Как выяснилось, 57-летний летний священнослужитель вывозил машины с парковки при помощи эвакуатора, после чего сдавал их в металлолом, а деньги тратил по своему усмотрению.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».