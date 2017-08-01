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В России упразднили дачные хозяйства

Соответствующий документ подписал Владимир Путин
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. При этом данный документ утверждает статус только двух правовых форм - садоводческого и некоммерческого товарищества.

Таким образом, дачные кооперативы и партнерства исключаются. Также по закону на огородной земле можно размещать только хозяйственные постройки, которые не являются объектами недвижимости. Тем не менее, садовый дом может быть признан жилым в порядке, который предусматривает законодатель.

Кроме того, в документе значится, что собственники могут создать только одно некоммерческое товарищество, минимальное количество участников которого должно равняться семи. Единый порядок предоставления государственной или муниципальной земли в собственность также будет регулироваться данным законом.

Следует уточнить, что данный указ вступит в силу с 1 января 2019 года, при этом реорганизация существующих некоммерческих организаций не потребуется.

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