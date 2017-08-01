Со 2 августа человечество начнет убивать Землю, - ученые

На Земле остались минимальные запасы возобновляемых ресурсов

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что 2 августа 2017 года все возобновляемые ресурсы на Земле подойдут к концу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Газету Daily.

Специалисты отмечают, что если в ближайшее время человечество не найдет замену этим ресурсам, то придется искать дополнительную планету с аналогичными запасами ресурсов. Однако этот самый «аппетит», в то же самое время, сделает Землю непригодной для жизни. Ведь прямо сейчас множество заводов во время своей работы берут полезные ископаемые, а отдают их в виде отходов.

Ученые отмечают, что уже через 15-17 лет людям будет необходима колонизация другой планеты, по крайней мере, для того, чтобы перенести с нее ресурсы.