Стала известна презентационная инвест-программа III ВЭФ

Россия представит 32 проекта на сумму более 1,2 триллионов рублей

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

На III Восточном экономическом форуме во Владивостоке в рамках деловой программы будут презентованы 32 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 1,248 триллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. За время проведения конкурса по отбору проекта на рассмотрение в Минвосток поступило 148 проектов (общая сумма инвестиций - 2,4 триллиона рублей). Наибольшую активность проявили инвесторы из Приморья. По итогам было определено 32 наиболее значимых для ДФО инвестиционных проекта.

Для презентации на форуме определены 7 проектов в сфере развития транспортной и логистической систем. Общий объем инвестиций - 96,9 миллиарда рублей.

Для презентации проектов горнодобывающей промышленности отобраны 4 проекта на сумму 37,6 миллиарда рублей, лесной отрасли – 3 с суммарным объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей.

Два проекта представят газохимическую отрасль.

Еще по 7 проектов будут представлять сельское хозяйство и рыбную отрасль (общая сумма инвестиций 17,4 миллиарда рублей) и развитие производства (9,3 миллиарда рублей).

В сфере развития туристической отрасли и здравоохранения также будут презентованы 2 проекта с объемом инвестиций в 1,6 миллиарда рублей.