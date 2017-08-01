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Политика и экономика

Владимир Путин одобрил поправки в закон о «дв-гектаре»

Документ опубликован на сайте Кремля
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин одобрил расширение территорий под программу «Дальневосточный гектар». На сайте Кремля опубликован подписанный Владимиром Путиным документ, утверждающий поправки в закон о «дальневосточном гектаре», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Программа «Дальневосточный гектар» востребована. Число заявок приблизилось к ста тысячам. Расширение территорий под выдачу гектаров позволит привлечь новых жителей на Дальний Восток», – уточнил глава Минвостока Александр Галушка.

По словам министра, механизм выделения бесплатной дальневосточной земли постоянно совершенствуется. Свои предложения вносят парламентарии, региональные власти, общественность и сами граждане.

«В конце 2016 года было внесено 22 уточнения, сейчас одобрено еще 65 поправок. Мы исходим из принципа, что не жизнь для закона, а закон для жизни. «Дальневосточный гектар» – гибкий инструмент, созданный для того, чтобы выдать всем желающим гражданам России землю просто и быстро», – подчеркнул Александр Галушка.

«Работа над теми зонами, на которые мы хотели бы распространить действие программы, велась с самого начала. Если мы посмотрим сейчас на карту Дальнего Востока, то увидим, что до 75% дальневосточных территорий закрыто зонами «нельзя». В определенных регионах, как в Чукотском автономном округе, эта площадь достигает 88%. Большинство земель в таких закрытых территориях – это охотничьи угодья. Поправки в закон направлены на то, чтобы отодвинуть эти серые зоны и дать возможность гражданам более широкого выбора земель, в которых можно взять участок для реализации своих прав на «дальневосточный гектар», – прокомментировал статс-секретарь – замглавы Минвостока Павел Волков.

Кроме расширения территорий для предоставления «дальневосточных гектаров» глава государства одобрил отраженные в законе решения по корректировке границ предоставляемых участков, обеспечении прохода к «дальневосточным гектарам». Кроме того, теперь заявления от граждан будут принимать МФЦ на всей территории страны. Предполагается и совершенствование федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», законом уточнены нормы по порядку введения информации в эту систему и ее использованию.

«Сейчас нам удалось решить самые насущные проблемы, но те, которые возникнут в будущем, конечно, сложно предусмотреть. Программа «Дальневосточный гектар» - новаторская, беспрецедентная. Многие аспекты ее реализации не использовались ранее. Только на практике мы сможем увидеть, нужны ли будут еще поправки, когда люди начнут декларировать результаты освоения гектара или через пять лет начнут переходить от безвозмездного использования к оформлению собственности», – считает Павел Волков.

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