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Строительный бум для завода «Звезда» происходит в Приморье

Ожидается ввод в эксплуатацию 500 квартир для заводчан до конца года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В городе Большой Камень продолжается строительство нового микрорайона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. По словам замдиректора по жилищному строительству судостроительного комплекса «Звезда» Даира Каинбекова, уже в этом году квартиры здесь получат более 500 работников завода.

- Мы уже сдали один пятиэтажный дом. Сейчас строим еще 16 четырехэтажных дома на 672 квартиры – это первая очередь застройки микрорайона Шестой. Из них 12 домов на 504 квартиры будут сданы уже в этом году, – рассказал он.

При строительстве здесь используют современные высококачественные материалы. Закупочные процедуры на вторую очередь домов микрорайона Шестой пройдут уже в августе этого года:

- Вторая очередь строительства – это еще 14 домов. После их сдачи общее количество квартир в микрорайоне составит 1100, – сообщил замдиректора ССК «Звезда».

Строители отметили, что стройка немного отстает от графика, но это не повлияет на срок сдачи домов.

- Во время проведения земляных работ на участке обнаружили городские коммунальные сети, из-за чего стройка немного сдвинулась по графику. Для отведения сетей привлекли дополнительные силы, это позволит выполнить все запланированные работы в срок, – пояснил Даир Каинбеков, добавив, что параллельно ведется укладка сетей для нового микрорайона.

Кроме того, недалеко от микрорайона Шестой продолжается застройка микрорайона Пятый. Здесь также сдана в эксплуатацию одна пятиэтажка и еще одна будет сдана в сентябре. В ближайшее время здесь приступят к строительству второй очереди – еще трех домов.

Кроме того, в Большом Камне строится еще один микрорайон «Солнечный», квартиры в котором будут сдавать в аренду:

«Всего планируем построить здесь 750 квартир, которые будут сдаваться в аренду по цене ниже рыночной стоимости», – пообещал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. 

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