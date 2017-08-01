На Народном проспекте во Владивостоке полным ходом идут ремонтные работы

Уложено 705 тонн асфальтобетона

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

На Народном проспекте во Владивостоке в круглосуточном режиме ведётся комплексный ремонт дороги и пешеходной зоны. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1500 метров. На объекте полностью демонтированы трамвайные пути и бортовые камни. В настоящее время продолжаются работы по устройству щебёночного основания и уплотнению грунта на межпутье. Отсыпано более 2500 кубометров щебня.

Параллельно ведётся работы по устройству тротуарного бордюрного камня на пешеходной зоне.

В ночные часы на Народном проспекте ведётся укладка нижнего слоя асфальтобетона. Заасфальтирован участок протяжённостью более 600 метров, уложено 705 тонн асфальтобетона.

Стоит отметить, что после завершения укладки нижнего слоя асфальтобетона движение автотранспорта будет осуществляться по новому покрытию, а крайние правые полосы в обоих направлениях будут перекрыты для фрезерования старого дорожного покрытия и установки бордюров. Кроме того, в ходе ремонта будут заменены все люки и решётки инженерных сетей.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке ведется комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. В этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца Третьей Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева). На всех объектах работы уже ведутся.