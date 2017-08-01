Разговор с Андреем Калачинским: О культуре 10:47, 01 августа Разговор с Андреем Калачинским: О культуре (Фото)
В Приморье сбежал осужденный 10:12, 01 августа В Приморье сбежал осужденный (Фото)
ГАИ: Стаж вождения разбившейся во Владивостоке мотоциклистки - 21 год 09:40, 01 августа ГАИ: Стаж вождения разбившейся во Владивостоке мотоциклистки - 21 год (Эксклюзив)
Новостная лента
Август, 01 вторник
10:56
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
10:56
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
10:56
Дневник холостяка: Неделя вторая Эксклюзив
10:47
Разговор с Андреем Калачинским: О культуре Фото
10:36
Огромный леопард появится во Владивостоке
10:24
В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода
10:14
Поднимется ли евро до 72 рублей?
10:12
В Приморье сбежал осужденный Фото
10:01
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
09:51
Серийного грабителя осудили во Владивостоке
09:40
ГАИ: Стаж вождения разбившейся во Владивостоке мотоциклистки - 21 год Эксклюзив
09:30
Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края Фото
09:13
Пассажир такси во Владивостоке ограбил водителя и не заплатил за поездку
09:01
Известная мотоциклистка насмерть разбилась во Владивостоке Фото
08:47
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:39
Часть Владивостока останется без света сегодня, 1 августа Адреса
08:34
Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь
08:12
Строительный бум для завода «Звезда» происходит в Приморье
07:29
Гороскоп на 1 августа
06:41
На Народном проспекте во Владивостоке полным ходом идут ремонтные работы Фото
05:06
Владимир Путин одобрил поправки в закон о «дв-гектаре»
04:00
Стала известна презентационная инвест-программа III ВЭФ
03:11
В России упразднили дачные хозяйства
02:19
Самарский священник попался на автоугонах
01:24
Ученые обнаружили место обитания инопланетян
00:09
Со 2 августа человечество начнет убивать Землю, - ученые
Июль, 31 понедельник
23:37
В Советском районе Владивостока завершилась работа по обновлению сведений в похозяйственных книгах
22:28
Третья смена пришкольных лагерей стартовала сегодня во Владивостоке
21:16
На кладбищах Владивостока и ландшафтно-парковой зоне ДВФУ проведут акарицидную обработку
20:01
Театр Горького опубликовал репертуар на август
19:46
Во Владивостоке пройдут Международные армейские игры
19:12
Во Владивостоке пройдет краевой бильярдный турнир среди инвалидов
18:29
Стала известна программа фестиваля V-Rox во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4173 (112) от 01 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»
Над «Лучом» вновь сгущаются тучи
Дачи поделили по статусам: сады и огороды
Охотский антициклон прикроет Приморье?
Для завода «Мазда» расширили границы ТОР
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Федеральный мобильный оператор ​Yota запустил новое предложение для Приморского края

Теперь клиенты мобильного оператора смогут выбрать и купить только то, что им нужно
Фото: Фото:
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Федеральный мобильный оператор Yota запустил новое предложение для Приморского края, сообщает РИА VladNews. Теперь клиенты мобильного оператора смогут выбрать и купить только то, что им нужно.

Новая линейка позволяет пользователям выбрать отдельно необходимое им количество гигабайт, отдельно пакет минут, подключить безлимитный доступ к приложениям самых популярных соцсетей и мессенджеров.

В число приложений, к которым клиенты могут купить безлимитный доступ, входят Facebook + Facebook Messenger, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp. Стоимость безлимитного доступа к соцсетям составляет 20 рублей, а к мессенджерам – 10 рублей. Тратить на них трафик из общего объема не придется.

Например, пакет для пользователя, который мало говорит, но часто использует мобильный интернет и соцсети во Владивостоке будет стоить 350 рублей в месяц.

За эти деньги клиент получит 200 исходящих минут, 12 Гб, безлимитные Instagram, «ВКонтакте» и Telegram.

Если же пользователь предпочитает телефонные разговоры мессенджерам и серфингу в сети, то за 480 рублей в месяц во Владивостоке может подключить 800 исходящих минут и 5 Гб.

Новый продукт Yota для смартфонов по-прежнему включает в себя:

- связь по России без лишних трат, стоимость услуг не меняется в поездках по стране;

- безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор;

- полный контроль расходов в мобильном приложении Yota;

- федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G.

Попробовать собрать свой пакет услуг можно на сайте www.yota.ru

comments powered by Disqus
Похожие новости
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:47, 01 августа 2017 Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием

Изменения в расписании

Часть Владивостока останется без света сегодня, 1 августа
08:39, 01 августа 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 1 августа

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь
08:34, 01 августа 2017 Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь

Температура воздуха +18...+30 °C

Строительный бум для завода «Звезда» происходит в Приморье
08:12, 01 августа 2017 Строительный бум для завода «Звезда» происходит в Приморье

Ожидается ввод в эксплуатацию 500 квартир для заводчан до конца года

Гороскоп на 1 августа
07:29, 01 августа 2017 Гороскоп на 1 августа

День будет наделен активностью

На Народном проспекте во Владивостоке полным ходом идут ремонтные работы
06:41, 01 августа 2017 На Народном проспекте во Владивостоке полным ходом идут ремонтные работы

Уложено 705 тонн асфальтобетона

В России упразднили дачные хозяйства
03:11, 01 августа 2017 В России упразднили дачные хозяйства

Соответствующий документ подписал Владимир Путин