Теперь клиенты мобильного оператора смогут выбрать и купить только то, что им нужно

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

Федеральный мобильный оператор Yota запустил новое предложение для Приморского края, сообщает РИА VladNews. Теперь клиенты мобильного оператора смогут выбрать и купить только то, что им нужно.

Новая линейка позволяет пользователям выбрать отдельно необходимое им количество гигабайт, отдельно пакет минут, подключить безлимитный доступ к приложениям самых популярных соцсетей и мессенджеров.

В число приложений, к которым клиенты могут купить безлимитный доступ, входят Facebook + Facebook Messenger, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp. Стоимость безлимитного доступа к соцсетям составляет 20 рублей, а к мессенджерам – 10 рублей. Тратить на них трафик из общего объема не придется.

Например, пакет для пользователя, который мало говорит, но часто использует мобильный интернет и соцсети во Владивостоке будет стоить 350 рублей в месяц.

За эти деньги клиент получит 200 исходящих минут, 12 Гб, безлимитные Instagram, «ВКонтакте» и Telegram.

Если же пользователь предпочитает телефонные разговоры мессенджерам и серфингу в сети, то за 480 рублей в месяц во Владивостоке может подключить 800 исходящих минут и 5 Гб.

Новый продукт Yota для смартфонов по-прежнему включает в себя:

- связь по России без лишних трат, стоимость услуг не меняется в поездках по стране;

- безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор;

- полный контроль расходов в мобильном приложении Yota;

- федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G.

Попробовать собрать свой пакет услуг можно на сайте www.yota.ru