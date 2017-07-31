Как родителям избежать ошибки в гендерном воспитании своего ребенка?

«На сегодняшний день в мужчинах и женщинах одинаково культивируются такие качества, как активность, предприимчивость, хваткость, умение «продавать» себя. Причем знак равенства ставится между привлекательностью и сексуальностью. Западный глянец культивирует чрезмерно выраженные женские гендерные признаки, где тело женщины выступает в роли товара. С другой стороны, идет пропаганда унисекс-культуры, где эти гендерные признаки нивелированы.»
Согласитесь, что довольно трудно понять взрослому человеку, что нам все - таки пытаются навязать СМИ? А теперь представьте, как же трудно в этих реалиях сориентироваться ребенку, психика которого еще не окрепла.
Так как же родителям избежать ошибки в гендерном воспитании своего ребенка? Чем может обернуться неправильное гендерное воспитание для него?
Известный психолог Владивостока расскажет, какие ошибки в гендерном воспитании могут совершить родители, даже не догадываясь об этом, а также какую позицию должны занимать родители по отношению к детям в подобном вопросе.
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