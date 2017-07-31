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Как родителям избежать ошибки в гендерном воспитании своего ребенка?

Об этом расскажет известный психолог Владивостока
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

«На сегодняшний день в мужчинах и женщинах одинаково культивируются такие качества, как активность, предприимчивость, хваткость, умение «продавать» себя. Причем знак равенства ставится между привлекательностью и сексуальностью. Западный глянец культивирует чрезмерно выраженные женские гендерные признаки, где тело женщины выступает в роли товара. С другой стороны, идет пропаганда унисекс-культуры, где эти гендерные признаки нивелированы.»

Согласитесь, что довольно трудно понять взрослому человеку, что нам все - таки пытаются навязать СМИ? А теперь представьте, как же трудно в этих реалиях сориентироваться ребенку, психика которого еще не окрепла.

Так как же родителям избежать ошибки в гендерном воспитании своего ребенка? Чем может обернуться неправильное гендерное воспитание для него?

Известный психолог Владивостока расскажет, какие ошибки в гендерном воспитании могут совершить родители, даже не догадываясь об этом, а также какую позицию должны занимать родители по отношению к детям в подобном вопросе.

Прочитать статью можно по ссылке:

https://yourlife.pro/

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