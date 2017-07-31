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Во Владивостоке пройдут Международные армейские игры

Конкурсы пройдут на базе Тихоокеанского флота в период с 1 по 12 августа
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пройдут Международные армейские игры - 2017. В мероприятии примут участие команды, представляющие Вооруженные Силы России, Китая, Венесуэлы и Ирана. Торжественная церемония открытия состоится завтра, 1 августа в 11.00, на территории водной станции ТОФ, она начнется с торжественного построения команд-участник и подъема флага Международных игр «АрМИ - 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Игры состоят из двух международных конкурсов: «Кубок моря - 2017» и «Морской десант - 2017». За «Кубок моря» будут соревноваться экипажи российского и китайского корветов - «Совершенный» и «Хуангши». За звание лучших «Морских пехотинцев» будут бороться военнослужащие из России, Китая, Венесуэлы и Ирана. Конкурсы пройдут на базе Тихоокеанского флота в период с 1 по 12 августа.

Цель проведения Международных армейских игр - укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня профессиональной выучки участников, развитие состязательности военнослужащих, участвующих в конкурсах.

СПРАВКА:

Международный конкурс по полевой выучке «Морской Десант-2017» проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый этап начисляются баллы, по сумме которых и определяется победитель.

Международный конкурс по морской выучке «Кубок моря - 2017» состоит из трех этапов: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.

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