Дирекция Приморского океанариума решает проблему километровых очередей

Теперь приобрести билеты можно на официальном сайте

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Теперь приобрести билеты в Приморский океанариум можно на официальном сайте, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Для этого нужно зайти во вкладку "Билеты" и совершить покупку онлайн. Предварительная продажа начинается за две недели до нужной даты.

По купленным через интернет билетам можно посетить только экспозиции. Для того, чтобы попасть на выступления морских млекопитающих, следует обращаться в кассы океанариума. При этом невозможно, взяв билет через интернет, доплатить в кассах за посещение представления. Отдельных билетов в дельфинарий не существует. В кассах можно приобрести билеты по тарифам «Экспозиции и дельфинарий» и «Экспозиции».

Пока система работает в тестовом режиме, но с 17 августа начнет функционировать в полном объеме.

Расположенные в здании касс и в главном корпусе океанариума терминалы оплаты входных билетов будут запущены в сентябре.