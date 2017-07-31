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Эксперты: Каждое пятое смертельное отравление в Приморье - это суицид

Официальная статистика токсикологического мониторинга за полугодие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

По данным токсикологического мониторинга на территории Приморья за I полугодие текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года отмечено снижение распространенности острых отравлений химической этиологии на 1,4% (до 104,1 на 100 тыс. населения), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Снижение показателей острых отравлений наблюдалось на 12 территориях края; наибольшее - в городских округах Владивосток и Спасск-Дальний, а также в Кавалеровском районе.

Показатель смертности за 6 месяцев этого года составил 21,4 на 100 тысяч населения. Снижение уровня смертности от острых отравлений отмечалось на 14 административных территориях края. Наибольшее снижение отмечалось в городском округе Спасск-Дальний, а также Кавалеровском и Шкотовском районах.

Среди причин острых отравлений химической этиологии первое место занимали отравления лекарствами (29,3%), второе – отравления спиртным (23,1%), а третье – отравления наркотиками (18,5%).

В структуре острых отравлений со смертельным исходом лидировало отравление угарным газом (47,6%), алкоголем (35,4%) и наркотиками (5,8%). В структуре обстоятельств острых отравлений среди всего населения преобладали отравления с целью опьянения (21,2%) и с целью суицида (18,8%).

Острые бытовые отравления у детей

В общей структуре отравлений всего населения, случаи отравлений детей составили 15,8%. Среди причин острых отравлений химической этиологии чаще регистрировались отравления лекарствами (50,3%) и бытовой химией (13,2%).

Отравления спиртным

Показатель распространенности острых отравлений алкогольной продукцией составил 24,1 на 100 тыс. населения, что на 17,2% ниже аналогичного периода 2016 года. На 10 территориях отмечено снижение числа отравлений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Так, наибольшее снижение наблюдалось в городских округах Находка и Спасск-Дальний, а также в Кавалеровском и Октябрьском районах. Показатель смертности составил 7,8 на 100 тыс. населения. Снижение уровня смертности от острых отравлений спиртным отмечалось на 9 административных территориях края (наибольшее снижение - в Спасске-Дальнем и Кавалеровском районе).

Отравления наркотиками

Показатель распространенности острых отравлений наркотическими веществами, составил 19,3 промилле. Снижение показателя распространенности острых отравлений наркотиками отмечалось на 7 административных территориях края (наибольшее снижение отмечено в Уссурийске). Показатель смертности от передозировки наркотиков составил 1,2 на 100 тысяч населения, что ниже показателя смертности за аналогичный период 2016 года (2,2 промилле) на 45,5%.

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