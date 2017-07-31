В Советском районе Владивостока завершилась работа по обновлению сведений в похозяйственных книгах

Всего в Советском районе ведётся 151 похозяйственная книга

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Отделом по работе с населением посёлка Трудовое административно-территориального управления Советского района была проведена работа по актуализации информации в похозяйственных книгах. Для этого специалисты управления совершили обход более двух тысяч частных домовладений, расположенных на территории района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Всего в Советском районе ведётся 151 похозяйственная книга. Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, представляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство или проживающими в частном доме. В книге содержится информация о членах хозяйства, земельном участке, наличии сельскохохозяйственных животных, птицы, сельхозтехнике, транспортных средствах, принадлежащих гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Сведения из похозяйственных книг впоследствии используются для выдачи выписок и справок населению, в том числе выписки из поквартирной карточки по форме №10.