На кладбищах Владивостока и ландшафтно-парковой зоне ДВФУ проведут акарицидную обработку

На территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также в ланшафтно-парковой зоне ДВФУ на острове Русском в период с 1 по 10 августа в ночное время и в разные даты будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, участок, на котором будут производиться работы, подрядная организация ООО "Профилактика" оградит предупреждающей лентой.
В период проведения работы на данной территориях нахождение не рекомендовано.