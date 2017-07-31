На кладбищах Владивостока и ландшафтно-парковой зоне ДВФУ проведут акарицидную обработку

Участок будет огорожен предупреждающей лентой

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

На территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также в ланшафтно-парковой зоне ДВФУ на острове Русском в период с 1 по 10 августа в ночное время и в разные даты будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, участок, на котором будут производиться работы, подрядная организация ООО "Профилактика" оградит предупреждающей лентой.

В период проведения работы на данной территориях нахождение не рекомендовано.