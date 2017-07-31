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Общество

Третья смена пришкольных лагерей стартовала сегодня во Владивостоке

Более 10 000 школьников отдохнут в лагерях
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 июля, в 47 образовательных учреждениях города Владивостока открылась третья смена оздоровительных пришкольных лагерей. Открытие сопровождается праздничными мероприятиями: конкурсами и концертами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Всего за лето во Владивостоке проходит три смены пришкольных лагерей. В них отдохнут более 10 000 школьников. Первая смена начиналась с первого дня каникул - с 1 июня. Вторая стартовала 5 июля. И третья открывается сегодня. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 часов утра до 14:30. Там он завтракает, обедает, принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, занимается творчеством.

Пришкольные лагеря в этом году базируются не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.

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