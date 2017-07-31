В августе произойдет самое долгое затмение Солнца в истории

Явление смогут наблюдать только жители США

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

21 августа произойдет самое долгое солнечное затмение в истории. Об этом сообщили Сотрудники Национальной солнечной обсерватории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам американских астрономов, Луна заслонит Солнце на полтора часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений.



Отмечается, что затмение смогут наблюдать только жители США. Частичные фазы затмения будут видны на территории Америки, а также в Западной Европе и на Чукотке.



Отметим, что для любителей этого явления одна из американских авиакомпаний запланировала чартер.



Самолет доставит всех желающих из Портленда и Колумбию (штат Южная Каролина). Таким образом, лайнер повторит «путь» солнечного затмения.



Следует сказать, что еще с прошлого года некоторые американцы начали бронировать отели, расположенные рядом с удобными местами для наблюдения.