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Полицейские Владивостока продолжают выдворять иностранцев

Нарушители привлечены к административной ответственности
Фото: stanradar.com Фото: stanradar.com
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются мероприятия, направленные на пресечение преступности и правонарушений в сфере миграции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Всего с начала операции сотрудниками полиции проверено 186 торговых точек. Выявлено 883 нарушения миграционного законодательства.

По выявленным фактам нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации правонарушители привлечены к административной ответственности.

Принято 178 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации и 51 решение о депортации.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с иностранными гражданами о необходимости соблюдения требований российского миграционного законодательства, а также об ответственности, предусмотренной за совершение преступлений и правонарушений.

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