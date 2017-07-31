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Спорт

Во Владивостоке пройдет краевой бильярдный турнир среди инвалидов

Начало - в 9 часов утра во вторник, 1 августа
Фото: ДМООИ Фото: ДМООИ "Ковчег"
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Во вторник, 1 августа, в 9:00 во Владивостоке в клубе "Американо" состоится IX Приморский краевой турнир по бильярдному спорту среди особых детей и взрослых с инвалидностью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДМООИ "Ковчег". Приглашаются все желающие.

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