Во вторник, 1 августа, в 9:00 во Владивостоке в клубе "Американо" состоится IX Приморский краевой турнир по бильярдному спорту среди особых детей и взрослых с инвалидностью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДМООИ "Ковчег". Приглашаются все желающие.
Во Владивостоке пройдет краевой бильярдный турнир среди инвалидов
Начало - в 9 часов утра во вторник, 1 августаВладивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.
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