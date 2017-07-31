Пожарные вынесли женщину из горящего дома в Приморье

В настоящее время причины возгорания устанавливаются

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 30 июля, в 18:50 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Кировский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГОЧС.

На место происшествия незамедлительно прибыли две пожарные автоцистерны. Было установлено, что открытым пламенем горели веранда и крыша дома.

Соседи сообщили, что в доме должны быть жильцы. Проведя боевое развертывание, пожарные приступили к разблокировке путей эвакуации. Затем огнеборцы проникли через оконный проем в дом и обнаружили под кроватью женщину с признаками жизни, которую вынесли в безопасное место и оказали доврачебную помощь. Женщина пришла в сознание. По прибытии бригады скорой помощи, пожарные передали пострадавшую врачам. По предварительным данным, женщина получила отравление угарным газом.

В 19:28 пожар был ликвидирован, его площадь составила 40 кв.м.

На тушении были задействованы 4 работника пожарной охраны и 2 единицы пожарной техники.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.