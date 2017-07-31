Подросток сбежал из дома в Забайкалье, чтобы посмотреть на море во Владивостоке

Беглеца обнаружили на вокзале приморской столицы

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Сотрудниками ППС Владивостока во время несения службы на железнодорожном вокзале Владивостока был обнаружен 15-летний подросток: он находился на вокзале утром без взрослых, был неопрятно одет, блуждал вдоль витрин с едой и скамеек для ожидания пассажиров, выглядел уставшим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Как стало известно после проверки, несовершеннолетний около недели назад самовольно ушел из дома и приехал на попутных автомобилях во Владивосток, чтобы посмотреть и искупаться в море. При уходе из дома подросток взял всего 500 рублей, которые и потратил в первые же дни путешествия. Потом он питался чем придется. Ночевал в подъездах, парках и на вокзалах.

Стражи порядка установили, что подросток числится в отделении полиции Шилкинский как пропавший без вести.

В настоящее время ребенок передан в реабилитационный центр для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, где будет находиться до момента передачи родителям.