В серьезном ДТП под Владивостоком погиб мотоциклист

Ребенок получил серьезные травмы

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Утром, 29 июля, в п. Новом Надеждинского района произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист и серьезно пострадал ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

Транспортное происшествие произошло на 2 км автодороги А370 Уссури - Де-Фриз – Шмидтовка. 49-летний водитель микрогрузовика Toyota Hiace при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, который двигался прямо, и совершил с ним столкновение. В результате водитель мотоцикла – 37-летний мужчина скончался на месте ДТП, также пострадал 13-летний пассажир микрогрузовика, мальчик госпитализирован с сочетанной травмой.

Установлено, что водитель автомашины имеет стаж вождения 25 лет, в 2017 году пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Водитель мотоцикла был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сообщается, что за июль 2017 года произошло 32 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых погибли 6 человек, 33 получили травмы.