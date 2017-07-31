Во Владивостоке в ДТП пострадали восемь человек

За неделю зарегистрировано 433 аварии

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в 7 авариях во Владивостоке пострадали 8 человек. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в столице Приморья было зарегистрировано 433 ДТП, 253 из которых - с материальным ущербом. Участники 70 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за семидневку составили 2 135 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 269 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 92 жителя и гостя города сели за руль пьяными - но были остановлены патрулями ДПС. 138 автомобилистов были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано 19 случаев выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские полицейские составили 105 протоколов по чрезмерной тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 126 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушили 413 автолюбителей. На штраф-стоянку доставлено 423 авто.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 435 пешеходов, 42 водителя автобусов и 69 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлен 21 протокол по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).